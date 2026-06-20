В Эстонии введут карантин для писем с серверов из России из-за угроз

Эстония вводит особый режим обработки для всех электронных писем, которые поступают в государственные учреждения с российских серверов. Под действие меры попадают все адреса в доменной зоне .ru. Новые правила начнут действовать с 31 августа 2026 года.

Министр юстиции и цифровых технологий Эстонии Лийза Пакоста приняла решение о введении карантина для электронной почты с серверов, расположенных на территории России. Новый порядок начнет действовать с 31 августа 2026 года. С этого момента сообщения с адресов в доменной зоне .ru, направляемые в эстонские госучреждения, перестанут поступать к адресатам напрямую. Вся такая корреспонденция будет перенаправляться на дополнительную проверку.

На сайте Министерства юстиции и цифровых технологий Эстони указано, что ужесточение правил связано с увеличением числа электронных писем с реальными киберугрозами. Такие сообщения стали поступать с российских серверов начиная с 2022 года. По словам Пакоста, существует высокая вероятность несанкционированного проникновения в эстонские базы данных именно через серверы из России.

Ранее на границе двух стран в Нарве возникла проблема с пропуском путешественников. Больше ста человек застряли на пункте пропуска. Путешественники жаловались на придирчивый досмотр вещей, отсутствие санитарных зон и торговых точек, а также неофициальную продажу мест в очереди. Эстонская сторона связала сокращение времени работы контрольного пункта с «неразумным поведением России».