Природа против конгресс-центров: почему бизнес уезжает из городов

Деловой туризм в России переживает тектонический сдвиг. Корпоративные мероприятия все чаще покидают привычные конгрессно-выставочные центры в мегаполисах и уезжают туда, где есть воздух, горы и возможность сбежать с совещания прямо на прогулку.

Вопрос, который сегодня волнует организаторов и отельеров: люди действительно выбирают природу вместо конгресс-залов с их вечными пробками, безликими переговорными и банкетным меню, которое не меняется годами?

Статистика Ассоциации делового туризма РФ подтверждает: за последние два года доля гибридных командировок, которые совмещают бизнес и отдых, выросла с 18 до 34 процентов. Сотрудники все чаще продлевают поездки за свой счет, а работодатели целенаправленно выбирают локации, позволяющие совмещать рабочие сессии с качественным отдыхом. Формат «прилетел, отчитался, улетел» уходит в прошлое. Никому больше не интересно сидеть в душном конференц-зале с видом на парковку.

Пока Москва стабильно удерживает лидерство, принимая почти две трети всех MICE-мероприятий, между Петербургом и Сочи развернулась ожесточенная борьба за второе место. И у каждого своя философия. Северная столица делает ставку на масштабную инфраструктуру: «Экспофорум», «Ленэкспо», уникальный отельный фонд в историческом центре. Но есть нюанс: удаленность некоторых площадок от туристических локаций превращает командировку в изоляцию. Пока сотрудник добирается из гостиницы до «Экспофорума» через пробки, он уже забывает, зачем вообще приехал.

Сочи, напротив, предлагает иной подход. Горный кластер, особенно курорт «Газпром Поляна», глубоко интегрировал деловую инфраструктуру в курортную среду, пишет «Деловой Петербург». Здесь 19 конференц-залов, пятизвездочные отели, спортивные объекты олимпийского уровня и 20 ресторанов — и все это в шаговой доступности. Кофе-брейк можно провести на террасе с панорамным видом на горы, а тимбилдинг — не в душном спортзале, а на склонах. Бизнес голосует за это ногами.

Цифры неумолимы: за последние три года MICE-сегмент в Сочи вырос на 27 процентов, тогда как в Петербурге — только на 12-14 процентов. Корпоративные мероприятия среднего формата, от 50 до 300 человек, все чаще выбирают горы. Стратегические сессии, семинары и поощрительные поездки уезжают из городов на юг. Люди хотят после тяжелого дня не сидеть в гостиничном номере с видом на стройку, а спуститься к бассейну или пройтись по горной тропе.

Получается, что да, люди выбирают природу. Пока Петербург предлагает увеличивать количество залов и расширять выставочные площади, Сочи предлагает комплексность. Бизнесу больше не нужны просто квадратные метры и проекторы. Ему нужна возможность за 15 минут переместиться из конференц-зала в уникальную зону отдыха. Техническое оснащение стало базой, а главным конкурентным преимуществом — мультиформатный продукт, совмещающий бизнес-функции с рекреационной средой.

Культурная столица, белые ночи, Эрмитаж, театры, концерты — это все прекрасно. Но пока это не упаковано в целостный ивент-продукт, компании, могут продолжить уезжать в горы. Там, где после совещания можно выпить кофе с видом на Кавказский хребет, а не на бетонную стену соседнего бизнес-центра. И это не про моду. Это про усталость от городов и желание дышать.