Активисты оценили новую формулировку сноса исторического здания в Петербурге

Представители КГИОП согласовали полный снос одного из корпусов Артиллерийской лаборатории на проспекте Маршала Блюхера. Однако градозащитники намерены оспорить данное решение в прокуратуре.

КГИОП согласовал полный снос одного из корпусов Артиллерийской лаборатории без последующего воссоздания. Объект расположен на проспекте Маршала Блюхера. В Телеграм-канале «Живой Город» сообщили, что основанием для сноса послужила новая формулировка об отсутствии исторически сформированного уличного фронта.

Данный подход применяется в случаях, когда улица была проложена в советский период. Градозащитники отмечают, что само здание построили в середине XIX века, однако в советское время его надстроили вторым этажом. По этой причине корпус не получил статуса объекта культурного наследия.

Петербуржцы отмечают, что здание находится в охранной зоне и выходит на Богословскую улицу. По закону, облик исторических построек на уличном фронте должен сохраняться. Время прокладки улицы не имеет значения.

Активисты отмечают, что теперь под эту формулировку могут попасть любые исторические корпуса без статуса памятника. Градозащитники готовят обращение в прокуратуру.