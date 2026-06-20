Петербуржцы жалуются на брошенные и разобранные машины во дворах домов

Жители Санкт-Петербурга жалуются на разобранные и брошенные автомобили во дворах жилых домов. Заявки на уборку машин, поданные в начале июня, до сих пор находятся на рассмотрении.

Горожане на портале «Наш Санкт-Петербург» сообщают о разобранных и брошенных автомобилях во дворах жилых домов. Авто с вытекающим маслом, спущенными колесами и отсутствующими деталями мешают припарковаться жильцам и препятствуют механизированной уборке территорий.

«Разукомплектовано не транспортное средство. Ранее уже стояло во дворе и было убрано. Теперь это же авто в более разбили состоянии», — пишет житель Красногвардейского района Санкт-Петербурга. «Брошенное авто с отсутствующим внешним световым прибором», — сообщает пользователь из Невского района.

Житель Василеостровский сообщил, что машина с запчастями и емкостями с маслом стоит рядом с детской спортивной площадкой и школой. По его словам, автомобиль находится в аварийном и пожароопасном состоянии.

«Авто без задних габаритов, части элементов корпуса со спущенными колесами», — отмечает житель Выборгского района

Также горожане жалуются на то, что машины создают препятствия для проведения механизированной уборки городских территорий.

«Разукомплектованное транспортное средство. Есть доступ в авто, отсутствуют повторители поворота, составные части кузова. Препятствует механизированной уборке территории, прошу убрать», — сообщил пользователь Калининского района Северной столицы.

Отметим, что брошенных машинах нередко сохраняются следы применения открытого пламени. Внутри салонов часто остаются остатки горюче-смазочных материалов. Такое соседство создает высокую степень пожарной опасности.