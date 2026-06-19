Утильсбор оказался ударом по кошелькам российских водителей

Утилизационный сбор привел к удорожанию автомобилей и падению продаж новых машин. Эксперты предупредили, что водители будут вынуждены максимально долго ездить на старых автомобилях.

Однако эксперты считают, что с утильсбор не выполняет ни одну из поставленных задач. Бывший депутат Госдумы Вячеслав Лысаков отметил, что данный платеж не связан с реальными процессами переработки автомобилей. Все собранные средства направляются в бюджет страны.

Полноценной системы утилизации транспортных средств в России не существует. Сбор фактически выполняет функцию запретительной пошлины, но государство избегает прямого названия налога, добавил эксперт в разговоре с msk1.ru.

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты России Александр Холодов отметил, что сбор используется для уравнивания таможенных проблем, а не для утилизации.

По его словам, славным последствием введения сбора стало резкое подорожание автомобилей. Например, китайский электромобиль, который год назад стоил 7 миллионов рублей, теперь оценивается в 12 миллионов рублей. Величина утилизационного сбора для такого автомобиля составляет около 3,6 миллиона рублей.

Эксперты предупреждают о долгосрочных негативных эффектах. Высокие цены на новые автомобили снижают покупательский спрос. В результате бюджет теряет поступления от акцизов и таможенных платежей. Водители начинают эксплуатировать старые машины как можно дольше.