Лариса Долина рассказала о новом избраннике

Народная артистка России Лариса Долина подтвердила, что у нее появился любимый человек, но замуж она выходить не собирается.

Лариса Долина в интервью «Пятому каналу» рассказала, что у нее новые отношения. Артистка подтвердила, что влюблена, но не как девчонка, а как взрослая женщина. Имя избранника и его род деятельности певица называть не стала.

Касательно возможного брака Долина высказалась однозначно. Она заявила, что ни друзья, ни фанаты этого не дождутся. Артистка объяснила, что уже трижды была замужем и больше не хочет.

Ранее стало известно, что народная артистка не явилась на первое заседание Лефортовского суда по иску на 176 миллионов рублей. Из-за неявки всех сторон суд перенес разбирательство на 31 июля 2026 года.

Напомним, что в 2024 году Лариса Долина стала жертвой телефонных мошенников. Злоумышленники, представившиеся сотрудниками спецслужб, убедили певицу, что квартира находится под угрозой изъятия. Артистка продала недвижимость и перевела вырученные 112 миллионов рублей на счета аферистов. Позже певица обратилась в суд, чтобы признать сделку недействительной и вернуть жилье.