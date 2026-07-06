В Петербурге ушла из жизни автор книг и искусствовед Ирада Берг

Писательница и искусствовед Ирада Берг скончалась на 54-м году жизни после продолжительной болезни. Женщина работала в Царском Селе, участвовала в восстановлении Янтарной комнаты и была членом Союза писателей Санкт-Петербурга.

Ирада Берг ушла из жизни на 54-м году. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, о которой она не рассказывала публично.

В пресс-службе Комитета по культуре Санкт-Петербурга сообщили, что с 2003 года Берг работала в международном отделе ГМЗ «Царское Село» и участвовала в восстановлении Янтарной комнаты. В 2006 году она написала первую детскую книгу. С 2009 года занималась деятельностью Исаакиевского собора.

Кроме того, с 2013 года она руководила отделом внешних связей и культурных проектов. Писательница состояла в Союзе писателей Петербурга с 2015 года.

Последний пост Берг в социальных сетях вышел 10 февраля 2026 года. В нем она рассказывала о премьере спектакля по своей пьесе.