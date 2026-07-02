Через порт Петербурга не пропустили 48 тонн фасоли из Мьянмы

Сотрудники Россельхознадзора пресекли ввоз 48 тонн бобовых из Мьянмы через порт Санкт-Петербурга. На продукцию не оказалось необходимых документов.

В морском порту Северной столицы сотрудник Россельхознадзора при контроле качества импортной партии продовольственной фасоли весом 48 тонн выявил нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна».

Государственный инспектор установил, что на партию фасоли из Мьянмы отсутствует декларация о соответствии и протоколы испытаний к ней. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В соответствии с действующим законодательством ввоз продукции из семейства бобовых без необходимых документов запрещен. Партия не допущена к ввозу на территорию России.