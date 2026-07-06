В аэропорту Пулково оказалось задержан вылет 26 рейсов

В аэропорту Пулково задержали отправление 26 рейсов, еще 13 рейсов отменили. В числе задержанных оказались самолеты «Уральских авиалиний» в Сочи, «Аэрофлота» в Калининград и Smartavia в Архангельск.

По данным онлайн-табло авиагавани Северной столицы, 6 июля среди задержанных рейсов оказались борт U6 547 «Уральских авиалиний» в Сочи. Взлет самолета перенесли с 6:00 на 11:15. Рейс SU 6333 «Аэрофлота» в Калининград задержан с 6:20 до 10:20. Отправление борта DP 529 «Победы» в Калининград перенесли с 8:40 на 11:00.

Вылет 5N 505 Smartavia в Калининград отложен с 8:40 до 11:00. Рейс 5N 146 Smartavia в Архангельск перенесен с 8:50 на 11:00. Отправление борта N4 243 Nordwind Airlines в Казань сдвинуто с 8:55 на 11:40.

Рейс SU 007 «Аэрофлота» в Москву задержан с 9:45 до 11:45. Вылет U6 391 «Уральских авиалиний» в Калининград перенесен с 10:10 на 12:20. Рейс UT 507 «ЮТэйр» в Краснодар задержан с 10:30 до 11:50.

Отправление SU 6569 «Аэрофлота» в Сочи перенесен с 10:30 на 11:30. Вылет рейса 5N 597 Smartavia в Казань оказался задержан с 10:50 на 14:00. Взлет самолета под номером I8 926 от компании «Ижавиа» в Ижевск отложен с 14:10 на 15:30, а вылет борта DP 6824 «Победы» в Москву сдвинуто с 14:05 на 15:45.

Среди 13 отмененных рейсов оказались самолеты от компании «Аэрофлота» в Москву. Например, самолеты под номерами SU 6019 и SU 6051 не вылетят во Внуково, SU 6806 в Шереметьево. Также отменен рейс SU 6214 «Аэрофлота» в Москву и рейс U6 2733 «Уральских авиалиний» в Ош.