Для болельщиков «Зенита» запустят спецпоезд в Нижний Новгород на Суперкубок

Фанаты «Зенита» смогут отправиться на Суперкубок в Нижний Новгород на дополнительном поезде.

РЖД запустит дополнительный поезд для болельщиков «Зенита» из Петербурга в Нижний Новгород и обратно на матч за Суперкубок России. Пресс-служба клуба сообщила о договоренности с железнодорожной компанией. Сине-бело-голубые смогут воспользоваться этим составом для поездки на игру.

Поезд отправится из Северной столицы вечером 17 июля. Обратный рейс запланирован вскоре после окончания матча.

Встреча за Суперкубок состоится 18 июля. «Зенит» как чемпион страны сыграет с московским «Спартаком», который выиграл Кубок России.

Напомним, что стадион в Нижнем Новгороде во второй раз примет матч за Суперкубок России. Эту арену построили к чемпионату мира 2018 года. В июле 2018 года московский ЦСКА обыграл «Локомотив» в дополнительное время со счетом 1:0.

По итогам прошлого сезона «Зенит» стал чемпионом страны. ФК «Спартак» завоевал Кубок России благодаря победе над «Краснодаром» в суперфинале, который проходил в «Лужниках» и завершился серией пенальти.