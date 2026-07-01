Защита Блиновской назвала фейком данные о заработке блогера в колонии

Адвокат Елены Блиновской Наталья Сальникова опровергла информацию о зарплате блогера в колонии. Она назвала публикацию о заработке в 6,7 тысячи рублей бредом и заявила, что такие данные не соответствуют действительности.

Сальникова в беседе с 360.ru опровергла информацию о зарплате блогера в колонии. Ранее Телеграм-канал Shot сообщил, что Блиновская работает швей и получает 6,7 тысячи рублей в месяц. По словам стороны защиты блогера, подобная публикация фактически обвиняет колонию в нарушении закона, поскольку во Владимирской области минимальный размер оплаты труда составляет около 27 тысяч рублей. Адвокат назвала информацию бредом и обвинила авторов публикации в попытках хайпа.

В прошлом году суд приговорил Блиновскую к пяти годам общего режима за уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Позже срок сократили на полгода. На данный момент блогер отбывает наказание во Владимирской колонии.