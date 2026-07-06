Сергей Усольцев зашел в соцсети после исчезновения в тайге Красноярского края

Аккаунт пропавшего Сергея Усольцева проявлял активность уже после его исчезновения. Проверка через специальный бот показала, что в профиль заходили с телефона главы семьи.

Активность в социальных сетях

Знакомый семьи Усольцевых раньше общался с главой пропавшей семьи. Мужчина заметил странную активность на аккаунте Сергея Усольцева и решил проверить ее с помощью специального бота для анализа профиля. Результат показал, что в аккаунт недавно заходил либо сам Сергей, либо кто-то другой с его телефона.

Эксперимент со звонками и сообщениями

После своей находки мужчина связался с родственниками пропавших. Они предположили, что номером Сергея Усольцева уже пользуется посторонний человек. Однако мужчина не согласился с этой версией и провел собственный эксперимент. Сначала он звонил и отправлял сообщения на номер Усольцева с новой SIM-карты. Ответа не последовало. Затем он повторил попытку с другого номера, который остался в записной книжке главы пропавшего семейства. На этот раз его текстовое сообщение оказалось прочитанным, рассказал мужчина в беседе с aif.ru.

Находка палки и ее экспертиза

Ранее на месте предполагаемого происшествия была обнаружена треккинговая палка. Следователи не исключали, что она могла принадлежать Усольцевым. Однако старший сын семьи сразу отверг эту догадку. Впоследствии правоохранители подтвердили, что генетических следов пропавших на палке не найдено.

Версия о побеге на плато Путорана

Следователи не подтвердили информацию о том, что семья Усольцевых скрылась на базе отдыха и улетела на вертолете на плато Путорана. Ранее в некоторых СМИ появилась версия о том, что семья скрылась за высоким забором на территории базы отдыха. Объект принадлежит знакомому Сергея. По предположению журналистов, Усольцевы улетели на плато Путорана.

В Следственном комитете эту информацию не подтвердили. Представители СК заявили, что Усольцевы направились в сторону леса по тропе к горам Мальвинка и Буратинка. Глава семьи не был знаком с владельцем базы и его партнером. Версию о вертолете также не подтвердили. От поселка Кутурчин до плато Путорана расстояние превышает тысячу километров.