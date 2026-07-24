Суд Петербурга вынес предупреждение за нарушение в ГИС ЖКХ

В Санкт-Петербурге должностное лицо получило предупреждение за нарушение правил работы с ГИС ЖКХ. Прокуратура установила, что информация о контрольном мероприятии в отношении коммерческой организации не была размещена в системе.

Прокуратура Приморского района Северной столицы провела проверку по обращению гражданина. Надзорное ведомство оценило соблюдение жилищно-коммунального законодательства.

Специалисты установили, что должностное лицо не разместило в ГИС ЖКХ сведения о проверке коммерческой организации и ее результатах. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Данные нарушения стали поводом для возбуждения административного дела по статье за нарушение порядка размещения информации в ГИС ЖКХ. Суд назначил виновному наказание в виде предупреждения.