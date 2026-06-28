Ученые раскрыли необычный состав межзвездной кометы 3I/ATLAS

Астрономы сообщили о результатах анализа межзвездной кометы 3I/ATLAS. Содержание дейтерия в ее воде в десятки раз выше аналогичных показателей у объектов Солнечной системы.

Исследователи опубликовали в Nature результаты анализа межзвездной кометы 3I/ATLAS. Содержание дейтерия в ее водном составе превышает показатели объектов Солнечной системы в десятки раз. Возраст небесного тела оценивается в 10–12 миллиардов лет.

Данные для исследования были получены с телескопа «Джеймс Уэбб» в декабре 2025 года. Ученые также зафиксировали необычное соотношение изотопов углерода. Это указывает на формирование кометы при экстремально низких температурах в условиях, далеких от звездного тепла.

Полученные результаты подтверждают, что объект образовался в ранней Вселенной, задолго до возникновения Солнечной системы. Комета предоставляет уникальную информацию о химическом составе межзвездной среды. В настоящее время она покидает пределы Солнечной системы и окончательно выйдет за ее границы к 2035 году.