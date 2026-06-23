Экологический проект в ХМАО за 3 млрд рублей остался без инвестора

В ХМАО сорвался концессионный проект по строительству мусорного полигона стоимостью 3 млрд рублей. В итоге регион остался без ключевого объекта для переработки отходов.

Конкурс на строительство межмуниципального полигона и мусоросортировочного комплекса для Нягани и Октябрьского района признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок.

Фактически округ лишился последней действующей концессионной инициативы в сфере обращения с отходами. Ранее уже были сорваны проекты в Сургуте, а комплекс в Ханты-Мансийске до сих пор не получил развития. Об этом сообщает Телеграм-канал «КОП».

Теперь без инвестора остался объект стоимостью около 3 миллиардов рублей, который должен был заменить действующий полигон Нягани. Основной претендент «Ситиматик» отказался от участия, сочтя параметры проекта слишком рискованными.

В результате реализация ключевых объектов мусорной реформы в ХМАО все больше погружается в неопределенность, тогда как сроки закрытия действующих полигонов и достижения федеральных показателей по переработке отходов продолжают приближаться.