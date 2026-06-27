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Петербуржцы жалуются на крыс у мусорных контейнеров и парадных

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Жители разных районов Санкт-Петербурга жалуются на нашествие крыс во дворах, у парадных и на контейнерных площадках. Горожане требуют не формальных отписок о плановой дератизации, а действий по уничтожению грызунов.

На городском портале «Наш Санкт-Петербург» жители разных районов города сообщают о проблеме с крысами.

«Крысы бегают во дворе, у парадной убегают под дом», — пишет пользователь из Красногвардейского района.

Житель Приморского района отметил, что крысы регулярно появляются на контейнерных площадках, что свидетельствует о ненадлежащем санитарном содержании или неэффективной дератизации. Он попросил не ограничиваться формальным ответом о проведении обработок по графику. По словам горожанина, сам факт появления крыс говорит о том, что меры либо не проводятся, либо не дают результата.

Петербуржцы жалуются на крыс у мусорных контейнеров и парадных
Фото: abn.agency

«Крысы у парадной, в мусороприемнике, где должен стоять контейнер крысы, а контейнер у парадной!» — сообщает пользователь из Московского района.

Петербуржец из Центрального района обратил внимание на необходимость разъяснить дворникам правила закрытия контейнеров крышками, если они ими оборудованы. По его словам, открытые контейнеры приводят к разбрасыванию мусора, который растаскивают птицы и крысы.

Петербуржцы жалуются на крыс у мусорных контейнеров и парадных
Фото: abn.agency

Ранее стало известно о нашествии крыс в Новосибирске. Эти грызуны способны переносить несколько опасных инфекций. В их число входят бешенство, чума плотоядных, лептоспироз и геморрагическая лихорадка.

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