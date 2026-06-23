Поддержка монархии в Британии упала до самого низкого уровня за 30 лет

Только треть молодых британцев выступает за сохранение королевской семьи. Этот показатель стал самым низким за последние 30 лет.

В 2012 году на пике популярности королевы ее одобряли 80% британцев, а к 2022 году этот уровень снизился до 60%. Основное падение происходит среди молодежи. Дело в том, что 33% людей от 18 до 34 лет выступают за сохранение монархии, тогда как 45% в этой группе предпочли бы республику. Среди британцев старше 55 лет монархию поддерживают 74%.

Карл III получил 60% одобрения. Данный показатель ниже среднего рейтинга его матери, составляющего 79%. Около 71% опрошенных положительно оценивают работу принца Уильяма. Кроме того, шесть из десяти респондентов считают монархию важной для будущего страны, пишет The Mirror.

Опрос провели в марте 2026 года, вскоре после ареста принца Эндрю. Эксперты отмечают, что королевской семье нельзя игнорировать эту тенденцию и необходимо убедить молодежь в важности монархии для будущего.