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Авито Путешествия запустили систему рекомендаций для арендодателей

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Авито Путешествия запускают платформу рекомендаций для владельцев посуточного жилья на основе данных о предпочтениях гостей.

Как сообщили в пресс-службе Авито, система предназначена для арендодателей и поможет им увеличить интерес к своим объектам за счет выполнения простых рекомендаций. Механизм анализирует просмотры, бронирования и параметры объектов, чтобы определить, какие действия влияют на выбор гостя. Среди ключевых факторов — качество фото, описание, календарь, отзывы и скорость ответов. Рекомендации основаны на реальных данных.

Механика: арендодатели получают персональные советы и могут сравнивать свои показатели с конкурентами. При этом выгоду от повышения качества объявлений получает не только гость, но и сам хозяин: с выполнением рекомендаций комиссия снижается, таким образом дополнительная финансовая выгода напрямую зависит от качества работы с объектом.

«Тесты показывают, что улучшения работают. Мы готовы поддерживать хозяев советами и сниженной комиссией», — отметил Кирилл Дымчишин, ведущий менеджер продукта в Авито Путешествиях.

По его словам, система может рекомендовать заполнить инструкцию по заселению или подключить скидки для низкого сезона — рекомендации формируются персонально для каждого объекта.

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