Авито Спецтехника станет партнером Национального форума «Дело спецтехники»

С 29 сентября по 1 октября 2026 года в Москве на площадке «Лукойл Арена» состоится Национальный форум «Дело спецтехники» НАДДиПС, стратегическим партнером которого выступит Авито Спецтехника.

Как сообщили в пресс-службе Авито, крупнейшее офлайн-мероприятие отрасли соберет производителей, дилеров, дистрибьюторов, представителей регуляторов, сервисные компании, поставщиков технологий, лизинговые организации и других участников рынка. Организатор форума – Национальная ассоциация дилеров, дистрибьюторов и производителей спецтехники (НАДДиПС), объединяющая 51 компанию, которая представляет около 60% рынка специальной техники и более 50 всемирно известных брендов. Ассоциация проводит более 20 мероприятий в год, включая заседания правления, конференции и три профильных форума ежегодно. Авито Спецтехника выступает стратегическим партнером мероприятия как крупнейшая цифровая платформа отрасли, объединяющая продавцов, покупателей, арендодателей и арендаторов техники.

«На протяжении последних четырех лет Авито Спецтехника развивала конференцию «Дело Спецтехники» как площадку для открытого диалога и обмена экспертизой между участниками рынка. В 2026 году проект выходит на новый уровень: объединив опыт, компетенции и отраслевую экспертизу НАДДиПС и Авито Спецтехники, мы создаем крупнейший в России форум, который объединит производителей, дилеров, сервисные компании, поставщиков технологий, финансовые организации и владельцев техники. Сегодня рынок спецтехники переживает глубокую трансформацию. Меняются модели продаж, растет роль цифровых каналов, повышаются требования к прозрачности сделок и эффективности управления техникой. Авито Спецтехника ежедневно видит эти изменения через данные о спросе, предложении и поведении участников рынка. Мы понимаем, насколько востребованы сегодня качественная аналитика, обмен практическим опытом и совместный поиск решений для развития отрасли. Мы убеждены, что именно благодаря объединению экспертизы, открытой профессиональной дискуссии и сотрудничеству всех участников рынка можно обеспечить его устойчивое развитие и создать новые возможности для роста бизнеса», — прокомментировал Максим Мажуга, директор направления «Спецтехника» в Авито.

Форум в цифрах: 40 000+ посетителей, 20 000 м² выставочной экспозиции, более 50 участников выставки, свыше 30 компаний-участников деловой программы, более 100 спикеров, 10 000+ слушателей, 3 дня работы и 18 разделов выставки.Деловая программа продлится три дня и будет включать 20 тематических сессий и 11 мероприятий, включая одно закрытое отраслевое. В рамках форума также пройдет премия «Дело спецтехники 2026» — закрытое мероприятие для первых лиц компаний отрасли с более чем 10 номинациями, нетворкингом и фуршетом. К участию приглашены производители специальной техники, дилеры и дистрибьюторы, сервисные компании, поставщики решений и технологий, а также руководители и владельцы бизнеса.