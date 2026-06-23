Пожилая петербурженка требует компенсацию за падение на льду

Прокуратура подала иск в суд в защиту пожилой жительницы Санкт-Петербурга, получившей перелом ноги при падении у входа в продуктовый магазин. Ответственность за содержание участка возложена на управляющую компанию.

Сотрудники надзорного ведомства провели проверку по обращению 62-летней местной жительницы, пострадавшей при падении. Инцидент произошел вечером 13 января 2026 года у входа в продуктовый магазин на проспекте Маршала Блюхера.

В результате происшествия женщина была доставлена в медицинское учреждение. Врачи диагностировали у нее перелом правой ноги. Из-за полученной травмы пострадавшая долгое время не могла передвигаться самостоятельно и до сих пор проходит курс реабилитации, испытывая сильные болевые ощущения.

В ходе проверки специалисты установили, что обязанность по уборке прилегающей территории и содержанию участка возложена на управляющую компанию, обслуживающую данный объект. Об этом сообщили в пресс-службе Прокуратуры Санкт-Петербурга.

Прокурор Калининского района обратился в суд с исковым заявлением о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшей. На данный момент исковое заявление принято к производству и находится на стадии рассмотрения.