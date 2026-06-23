После утечек на экзаменах блокировку Телеграма в Индии не сняли

Блокировку Телеграм в Индии не сняли, несмотря на ожидаемое окончание ограничений. Пользователи по-прежнему жалуются на закрытый доступ к мессенджеру.

Пользователи Телеграм по всей Индии продолжают сталкиваться с проблемами доступа 23 июня. Сообщения не доставляются, веб-сайт не открывается, приложение остается недоступным в Google Play Store и App Store.

Проблемы сохранились даже после ожидаемого окончания ограничений, связанных с пересдачей экзамена NEET-UG. После полуночи 23 июня несколько пользователей в социальных сетях сообщили, что по-прежнему не могут получить доступ к мессенджеру.

Функция редактирования сообщений также должна оставаться недоступной до 30 июня. Официального подтверждения от индийских властей о продлении ограничений не поступало.

Ранее суд Нью-Дели отклонил апелляцию Телеграма против временного запрета, введенного для борьбы с мошенничеством на экзаменах. Основатель мессенджера Павел Дуров публично раскритиковал запрет. Он заявил, что подобные ограничения наказывают пользователей платформы, а утечки экзаменационных материалов переместились в другие места.