Песков назвал условие для приезда Зеленского в Москву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об условии, при котором Владимира Зеленского примут в Москве. Представитель Кремля также опроверг информацию о получении официального приглашения на саммит G7.

Песков заявил, что главу Украины примут в Москве, если он готов к серьезному разговору по урегулированию конфликта. По словам Пескова, президент России Владимир Путин уже неоднократно говорил Зеленскому о необходимости ответственного и серьезного диалога, сообщает «ФедералПресс».

Песков также опроверг появившиеся в СМИ сведения о том, что Зеленский якобы предлагал провести встречу с Путиным на полях саммита G7 во французском городе Эвиан-ле-Бен. Он отметил, что российский президент не получал официального приглашения на это мероприятие.

Представитель Кремля уточнил, что на текущий момент между Москвой и Киевом отсутствуют официальные каналы взаимодействия. Каких-либо формальных инициатив или предложений о проведении встречи со стороны Украины также не поступало.