«Петербургтеплоэнерго» взыскивает долги с потребителей через суд

ООО «Петербургтеплоэнерго» совместно со службой судебных приставов с начала текущего года в Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Республике Карелии провели 9 выездных мероприятий в отношении 117 потребителей, имеющих задолженность за отопление и горячее водоснабжение на общую сумму свыше 10,8 млн руб.

Судебные приставы вручили акты о совершении исполнительных действий, требования о явке на прием к приставу-исполнителю, квитанции для оплаты задолженности. Неплательщиков проинформировали о том, что по исполнительным листам будут взысканы любые денежные средства, имеющиеся на расчетных счетах должников. Процесс погашения задолженности, как правило, происходит за счет удержания части денежных средств, в том числе заработной платы, пенсионных выплат, при этом сохраняется прожиточный минимум.

Как сообщили в пресс-службе компании, к июню текущего года с потребителей-должников в судебном порядке взыскано более 149 млн рублей, включая расходы по оплате государственной пошлины и пени. Всего с начала года в суды Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Республики Карелии подано более 10,1 тыс. заявлений о взыскании задолженности на общую сумму 382,4 млн рублей, включая пени и госпошлину.

Наибольшее количество заявлений подано в отношении физических лиц Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 7,6 тыс. заявлений на сумму 228,9 млн рублей. На долю юридических лиц этих регионов приходится 235 исковых заявлений на сумму 75,7 млн рублей. В Республике Карелии в суды направлено 2,2 тыс. заявлений к физическим лицам на сумму 122,1 млн рублей, а также 269 заявлений к юридическим лицам на сумму 153,6 млн рублей.

В компании напоминают, что наличие неоплаченной задолженности может повлечь за собой арест счетов и имущества, ограничения на выезд из страны, запрет на совершение регистрационных действий с движимым и недвижимым имуществом. Также при наличии задолженности человек может получить отказ в получении субсидий или компенсаций расходов на оплату ЖКУ.

Оплату без комиссии можно произвести через личный кабинет на сайте «Петербургтеплоэнерго» или в клиентском центре.