После реконструкции лагерь «Зарница» примет 1,6 тысячи детей за лето

Руководители транспортного блока Санкт-Петербурга проинспектировали готовность детского оздоровительного лагеря «Зарница» к новому сезону. После реконструкции трех жилых корпусов лагерь сможет принять до 400 детей в смену.

Председатель Комитета по транспорту Петербурга Денис Минкин, директор «Горэлектротранса» Константин Шостак, генеральный директор «Пассажиравтотранса» Андрей Лызин и директор ДОДД Андрей Мацарин проинспектировали готовность детского оздоровительного лагеря «Зарница» к новому сезону. Руководители осмотрели три реконструированных жилых корпуса. Модернизация зданий позволила сделать отдых детей комфортным и безопасным.

После реконструкции «Зарница» готова принимать до 400 воспитанников в смену. За четыре летних потока здесь отдохнут 1,6 тысячи детей из Северной столицы и Ленобласти, сообщили в пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Завершением визита стало выступление, которое ребята подготовили для гостей. Глава Комтранса и руководители предприятий обратились к воспитанникам с напутственными словами.

Отметим, что «Зарница» ведет свою историю с весны 1954 года. В тот период Трамвайно-троллейбусному управлению передали в пользование постройки, расположенные в деревне Аньялово. Организацией запуска лагеря занимался Трамвайный парк Кировского района.