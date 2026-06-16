Росприроднадзор требует 103 млн рублей за затонувший реке Луга танкер 1956 года

Полузатонувший танкер «Лия» 1956 года постройки стоит у причала в порту Усть-Луга. Специалисты оценили экологический ущерб реке в 103 миллиона рублей.

Представители Росприроднадзора требуют от ООО «Перевалочно-баржинговая компания» свыше 103 миллионов рублей из-за полузатонувшего танкера-нефтесборщика «Лия» в акватории порта Усть-Луга. Судно 1956 года долгое время не используется и находится у причала на реке Луга.

Во время проверки инспекторы установили, что за состоянием танкера никто не следит. Кроме того, договор на стоянку отсутствует, связь с владельцами не поддерживается, разрешения на длительное размещение судна в порту не выдавались. Об этом сообщили в пресс-службе Росприроднадзора.

По словам специалистов, корпус танкера серьезно поврежден коррозией. Подводный дрон выявил технологическое отверстие. Кроме экологических рисков, судно занимает часть операционной акватории и затрудняет использование причала. По оценке специалистов, ущерб реке Луге превысил 103 миллиона рублей.

Ранее Росприроднадзор оценил ущерб от полузатонувшего в Неве морского буксира «Капитан Ушаков» в 651 миллион рублей. Ведомство направило в адрес ПАО «Ярославский судостроительный завод» официальное требование о добровольном возмещении данной суммы.