Россиянам больше не придется подавать заявления на пенсию

Социальный фонд России с 1 января 2027 года будет назначать страховую пенсию по старости автоматически.

Новый порядок назначения пенсий

Член Комитета Государственной думы по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что Социальный фонд будет назначать страховую пенсию по старости автоматически, как только у гражданина возникнет на нее право. Проект Минтруда размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

На данный момент для получения пенсии нужно подать заявление через портал «Госуслуги», МФЦ или лично в отделении Социального фонда. Чаплин пояснил, что данная процедура создает лишние бюрократические барьеры. Дело в том, что не все знают о необходимости подачи заявления, кто-то пропускает сроки, у некоторых возникают сложности с документами.

Парламентарий напомнил, что информация о возрасте, стаже и пенсионных баллах уже есть в цифровых системах фонда. Гражданину останется только проверить данные и подтвердить согласие. При несогласии можно представить дополнительные сведения.

Опыт беззаявительного назначения

Беззаявительное назначение уже работает для некоторых категорий граждан. Пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца детям до 18 лет оформляются автоматически.

Также новый механизм применяется для тех, кто получает пенсию по инвалидности и достигает пенсионного возраста. Чаплин добавил, что опыт показал удобство и эффективность такого подхода.

Теперь этот механизм планируют распространить на страховую пенсию по старости для всех категорий граждан.

Выплаты через смартфон

Отметим, что большую часть социальных выплат в 2026 году россияне могут оформить через смартфон. Заявление на большинство пособий можно подать в электронном виде без посещения отделений Социального фонда. На официальном сайте фонда доступна информация о мерах социальной поддержки федеральных льготников, выплатах семьям погибших военнослужащих, пенсиях для иностранцев и беженцев, льготах для граждан предпенсионного возраста.

Россияне также могут узнать о порядке получения ежемесячной денежной выплаты, путевок и компенсации проезда на санаторно-курортное лечение. В одном из разделов сайта перечислены категории граждан, имеющих право на ежемесячную денежную выплату.