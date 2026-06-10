Один из городов Эстонии остался без электричества после аварии на подстанции

Второй по величине город Эстонии Тарту остался без электричества вечером 9 июня из-за аварии на подстанции. Отключение затронуло исторический центр, привело к образованию пробок и обесточило крупную больницу.

Как сообщает Эстонское национальное телерадиовещание (ЕRR), блэкаут затронул большую часть города, включая исторический центр. Из-за неработающих светофоров на дорогах образовались пробки. Без электроэнергии осталась одна из крупнейших больниц страны — Клиника Тартуского университета.

По данным ЕRR, в сети системного оператора Elering произошла авария, причина которой пока не установлена. Руководитель диспетчерского центра Elering Март Аллика пояснил, что одной из подстанций в эстонском городе Тарту произошло аварийное отключение. В результате данного инцидента важный для всего региона энергообъект был полностью остановлен.

Короткое замыкание случилось в 17:7 минут по местному времени. Специалисты начали восстановительные работы через четыре минуты, в 17:11. Полностью электроснабжение удалось восстановить к 17:27 минутам.