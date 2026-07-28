Банк России утвердил лимиты бесплатных переводов по СБП

Центробанк установил правила комиссий за переводы через Систему быстрых платежей. Без комиссии россияне могут переводить до 100 тысяч рублей в месяц.

ЦБ утвердил параметры комиссий за переводы в Системе быстрых платежей. Соответствующее решение совет директоров Банка России принял 27 марта 2026 года.

Для переводов между физическими лицами действует правило. Сумма до 100 тысяч рублей в месяц не облагается комиссией. Если лимит превышен, взимается сбор в размере больше 0,5 процента от суммы, но не свыше 1,5 тысячи рублей.

Отдельное условие предусмотрено для переводов между своими счетами. При совпадении номера телефона отправителя и получателя комиссия не взимается. Это правило распространяется на суммы до 30 миллионов рублей.

Напомним, что в пятницу Банк России снизил ключевую ставку до 14% годовых, уменьшив ее на 25 базисных пунктов.