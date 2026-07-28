Петербург рискует стать центром нового аскетизма среди молодежи

В Санкт-Петербурге молодое поколение все чаще выбирает жизнь в одиночестве. Зумеры, родившиеся с середины 1990-х до начала 2010-х, отказываются не только от традиционных отношений, но и от секса, алкоголя и шумных вечеринок.

Этот тренд, который уже несколько лет фиксируют социологи по всему миру, а Петербург, который всегда славился своей богемной атмосферой, ночными клубами и культурой застолий, рискует стать центром нового аскетизма.

Отказ от алкоголя: трезвый Петербург

По данным исследования сервиса автоматизации ресторанного бизнеса Quick Resto, которое проводилось в период с декабря 2024 по февраль 2025 года (в нем участвовали 2385 россиян в возрасте от 18 до 27 лет из Москвы, Санкт-Петербурга и других городов), 8% молодых россиян полностью отказались от употребления алкоголя. При этом 29% респондентов заказывали алкогольные напитки в заведениях преимущественно для общения и поддержания компании, а 33% употребляли их исключительно по особым случаям.

В бары и клубы они ходят реже, предпочитая безалкогольные коктейли или чай. Вместо шумных вечеринок — встречи в антикафе, лекции и настольные игры. Петербургские заведения уже адаптируются: в меню появляются безалкогольные вина и пиво, а бары запускают «трезвые» вечера.

Отказ от секса: не только ради аскетизма

Еще один тренд — отказ от секса. Исследования показывают, что зумеры в Петербурге, как и во всем мире, реже вступают в интимные отношения, чем предыдущие поколения, отмечает психолог Светлана Кораблинова в комментарии для сайта b17.ru.

Причины разные: от страха перед отношениями до осознанного выбора в пользу саморазвития. Многие молодые люди предпочитают строить карьеру, путешествовать или заниматься хобби, не тратя время на романтические связи. В Петербурге это особенно заметно: город с его ритмом и возможностями для самореализации создает среду, где личные отношения часто уходят на второй план.

Жизнь соло: сознательный выбор

Жизнь в одиночестве становится нормой для петербургских зумеров. Они не спешат заводить семью, покупать жилье или брать кредиты. Вместо этого предпочитают арендовать небольшие студии, совмещать работу и учебу и путешествовать. Как пишет «Сноб», зумеры откладывают покупку жилья на неопределенный срок и чаще выбирают аренду.

А Петербург, с его развитой инфраструктурой и культурной жизнью, идеально подходит для такого образа жизни. Здесь легко найти занятия для одного: музеи, выставки, лекции, коворкинги. Одиночество в этом контексте становится не трагедией, а осознанным выбором.

Где это проявляется

Тренд на соло-жизнь и отказ от традиционных удовольствий уже заметен в городской среде. В Петербурге растет количество жилых комплексов с небольшими студиями, рассчитанными на одного человека.

Увеличивается число коворкингов и антикафе, где можно работать и общаться без привязки к дому. Появляются сервисы доставки еды для одного человека и мини-форматы в ресторанах. Даже культурные мероприятия адаптируются: все больше выставок и лекций, рассчитанных на индивидуальное посещение.

Почему это происходит

Причин несколько. Карьерные амбиции требуют времени и сил, которые сложно совмещать с отношениями. Как отмечается в статье «Московского института психологии», на это повлияло и изменение ценностей: зумеры чаще выбирают саморазвитие и свободу, а не традиционные устои. И, наконец, доступность информации и возможность сравнивать себя с другими через соцсети создают высокий уровень тревожности, который легче переживать в одиночестве.

Вместо того чтобы вписываться в традиционные схемы, молодые люди строят свою реальность, где главные ценности — свобода, развитие и комфорт. И даже отказ от привычных удовольствий становится не лишением, а осознанным выбором.