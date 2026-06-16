Градозащитники сообщили о сносе флигеля в центре Петербурга

Жители Санкт-Петербурга бьют тревогу из-за сноса двухэтажного дворового флигеля, который входил в комплекс здания Страхового общества «Россия» на Большой Морской.

Петербуржцы обратили внимание на снос двухэтажного дворового флигеля в комплексе здания Страхового общества «Россия» на Большой Морской. Здание являлось памятником федерального значения. Флигель, построенный в дореволюционный период, полностью уничтожен. Снос произошел рядом с гостиницей «Астория». Некоторые горожане проводят параллель с уничтожением гостиницы «Англетер» 39 лет назад.

Согласно информационному щиту, заказчиком работ выступает ООО «БМ37». По словам авторов Телеграм-канала «SOS СПб СНОС», владельцем компании является миллиардер Андрей Ткаченко. Градозащитники утверждают, что снесенный флигель не входил в предмет охраны объекта культурного наследия (ОКН) и не был защищен законом. Законодательство не распространяется на постройки внутри границ ОКН, если они не включены в предмет охраны.

Общественники остались недовольны утратой исторической постройки. По их мнению, подобные небольшие сооружения формируют подлинный облик Петербурга. Предполагается, что территорию во дворе могут использовать под парковку, так как владелец планирует использовать здание под административные цели.