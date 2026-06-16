Россиянам рассказали о последствиях отзыва лицензии для банковских карт и СБП

Отзыв лицензии у банка мгновенно блокирует все платежные инструменты и Систему быстрых платежей (СБП). Средства на счетах замораживаются, но вступает в силу система страхования вкладов.

Эксперт по социально-экономической политике Яков Якубович в комментарии RuNews24.ru пояснил, что отзыв лицензии у банка мгновенно прекращает все операции. Платежный стикер, кольцо, браслет или карта перестают работать. По словам эксперта, СБП также блокируется, так как она работает через банк-отправитель. Кроме того, перестают поступать переводы и зарплаты, пропадает доступ в мобильный банк.

Якубович пояснил, что стикер не является самостоятельным платежным устройством. В случае банкротства кредитной организации данный аксессуар теряет всякую функциональность.

После отзыва у банка лицензии вступает в действие система страхования вкладов. Стандартный страховой лимит составляет 1,4 миллиона рублей на одного вкладчика в пределах одного банка. Повышенные лимиты действуют для отдельных категорий счетов, добавил эксперт.

Якубович напомнил, что для счетов эскроу установлена планка в 10 миллионов рублей. Для безотзывных вкладов предусмотрен лимит в 2,8 миллиона рублей. Валютные депозиты пересчитываются в рубли по официальному курсу Центробанка на дату отзыва лицензии. При наличии у клиента кредитных обязательств в том же банке сумма страхового возмещения уменьшается на величину непогашенного долга.