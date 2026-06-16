Гарри и Меган поддержали запрет соцсетей для детей до 16 лет в Британии

Принц Гарри и Меган Маркл поддержали решение британского правительства о запрете социальных сетей для детей младше 16 лет.

Герцог и герцогиня Сассекские давно выступают с инициативами по защите детей в Интернете. Они назвали новый закон долгожданным, однако указали на его недостаточность. По мнению супругов, введенный запрет не устраняет проблему полностью.

Гарри и Меган считают, что для достижения устойчивых изменений требуются безопасные цифровые платформы, реальная подотчетность технологических компаний и приоритет детского благополучия над коммерческой выгодой. Они также подчеркнули, что вся тяжесть ответственности не может ложиться исключительно на родителей и самих детей, пишет The Mirror.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер анонсировал план введения запрета после многочисленных опасений о непоправимом вреде социальных сетей для психического здоровья несовершеннолетних. Ограничения будут введены к рождественским праздникам, а их юридическая сила наступит весной 2027 года.

Напомним, что в прошлом месяце Меган выступила в Женеве на церемонии открытия Мемориала «Потерянный экран». В своей речи она назвала проблему безопасности детей в Интернете проблемой общественного здравоохранения.