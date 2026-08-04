Пассажиры 50 рейсов не вылетят из Пулково по расписанию

В аэропорту Пулково 4 августа задерживается вылет 40 рейсов, еще десять отправлений были отменены. Изменения в расписании затронули рейсы «Аэрофлота», Nordwind Airlines, «Белавиа» и других авиакомпаний.

По данным онлайн-табло аэропорта Санкт-Петербурга, отправление рейса 5P 005 Pyramids Airlines в Монастир перенесено с 9:30 на 10:30. Вылет SU 786 «Аэрофлота» в Анталью задержан с 9:35 до 11:35. Рейс SU 007 в Москву отправится в 12:10 вместо 9:45.

Самолет 5N 507 Smartavia в Мурманск задержан с 10:00 до 10:55. Рейс B2 2115 «Белавиа» в Казань перенесен с 13:10 на 14:10. Вылет SU 6857 «Аэрофлота» в Минеральные Воды отложен с 14:30 до 16:30.

Рейс B2 2157 «Белавиа» в Махачкалу задержан с 15:30 до 18:15. Отправление N4 285 Nordwind Airlines в Калининград перенесено с 16:30 на 17:50. Рейс R3 488 «Якутия» в Якутск задержан с 16:35 до 19:00. Также задержаны рейсы SU 6343 в Мурманск и SU 6451 в Тюмень.

Среди отмененных рейсов оказался самолет под номером EO 2245A в Казань, борт XC 9281 в Анталью, рейс VF 634 в Анкару. Также из Пулково 4 августа не вылетит воздушное судно с номером TK 406 в Стамбул, I8 926 в Ижевск и SU 6115 в Волгоград.



Напомним, что 4 августа в Санкт-Петербурге и Ленинградской области отменили режим беспилотной опасности. За время атаки средства противовоздушной обороны сбили 17 дронов. Все временные ограничения на прием и выпуск рейсов в аэропорту Пулково сняты.