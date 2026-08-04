Некоторые россияне могут получить 50 процентов компенсации за ОСАГО

Часть жителей России могут получить 50% компенсации за полис ОСАГО. Данная льгота доступна инвалидам, детям-инвалидам и их законным представителям при наличии медицинских показаний.

Аналитик Евгения Лазарева в беседе с RT рассказала о компенсации за полис ОСАГО. Размер компенсации составляет 50% от стоимости страховки.

По словам эксперта, получить выплату могут инвалиды любой группы. Также право на компенсацию есть у детей-инвалидов и их законных представителей. В эту категорию входят родители детей с инвалидностью. Основное условие для получения выплаты заключается в наличии в индивидуальной программе реабилитации записи о необходимости автомобиля по медицинским показаниям.

Компенсация предоставляется только на один автомобиль в год. Она не распространяется на другие виды страхования. В полисе может быть указано не больше трех водителей, а документы с неограниченным числом водителей не подходят для получения компенсации.

Эксперт подчеркнула, что выплата может быть произведена автоматически, если в государственных базах есть данные об инвалидности и банковском счете, либо по заявлению.