Суд рассмотрит иск Ларисы Долиной о компенсации на 317 миллионов рублей

Лефортовский районный суд Москвы принял к производству иск Ларисы Долиной к четырем фигурантам уголовного дела о мошенничестве, среди которых житель Тольятти. Общая сумма ущерба от действий злоумышленников была оценена в 317,6 миллиона рублей.

Согласно данным на сайте суда, ответчиками по делу проходят четверо фигурантов ранее рассмотренного уголовного дела о мошенничестве, среди которых житель Тольятти Андрей Основа. В ноябре 2025 года они были признаны виновными в хищении денег и недвижимости у певицы, а также у других граждан.

В итоге суд приговорил их к лишению свободы на сроки от четырех до семи лет и штрафам от 900 тысяч до 1 миллиона рублей. Общая сумма ущерба оценивается в 317,6 миллиона рублей.

Суд подтвердил право Долиной на возмещение имущественного ущерба в полном объеме. Иск артистки подан в июне, рассмотрение назначено на 25 июня.

Ранее суд взыскал в пользу певицы земельный участок площадью 787 квадратных метров, принадлежащий одной из ответчиц, а также свыше 14,8 миллиона рублей неосновательного обогащения и процентов.