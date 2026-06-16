Водителям назвали способ проверить класс топлива на АЗС за две минуты

Эксперты рассказали о способах определить класс топлива на АЗС без лаборатории. Водители могут проверить маркировку топлива по кассовому чеку, паспорту качества или табличке на колонке.

С осени 2025 года правительство разрешило некоторым нефтеперерабатывающим заводам выпускать бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 миллиграммов на килограмм и дизельное топливо с показателем до 350 миллиграммов на килограмм.



Однако высокий уровень серы выводит из строя каталитический нейтрализатор. Октаноповышающая присадка ММА способна нанести повреждения двигателю. Эксперты предложили несколько способов самостоятельного определения экологического класса топлива на автозаправочных станциях.

По словам специалистов, самый надежный метод заключается в запросе паспорта качества. Этот документ должен находиться в уголке потребителя или предоставляться по первому требованию покупателя. В паспорте следует найти строку с обозначением «Экологический класс» или «Обозначение топлива». Наличие маркировки «К5» свидетельствует о соответствии топлива стандарту «Евро-5». Паспорт сохраняет юридическую силу в течение десяти дней и оформляется отдельно на каждую новую партию горючего, сообщает 110km.ru.

Другой способ предполагает изучение кассового чека. В чеке обязательно печатается наименование топлива с указанием класса. Примером служат обозначения «АИ-95-К5» для бензина или «ДТ-Л-К5» для летнего дизельного топлива. По словам экспертов, цифра «5» в маркировке указывает на соответствие экологическому классу «Евро-5».

Следующий вариант основан на маркировке на топливораздаточной колонке или заправочном пистолете. По словам экспертов, на бирке должен присутствовать класс топлива, чаще всего обозначаемый как «К5». При отсутствии подобной информации специалисты рекомендуют отказаться от заправки на данной АЗС.