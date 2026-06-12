Православным россиянам напомнили о грехах в День Всех Святых

В День Всех Святых верующим рекомендуют посетить храм, подать милостыню и начать избавляться от вредных привычек. Под запретом находятся уныние, конфликты и черный цвет в одежде.

История и смысл праздника

День Всех Святых приходится на второе воскресенье после Троицы. В 2026 году праздник выпадает на 14 июня.

В середине XVI века митрополит Макарий созвал два церковных собора в 1547 и 1549 годах. На них состоялось торжественное прославление русских святых. В это же время суздальский инок Григорий создал первую службу, посвященную новым российским чудотворцам. Предполагалось, что ее будут совершать ежегодно 17 июля по старому стилю.

Однако праздник не получил широкого распространения. Возрождение традиции произошло лишь в 1918 году, когда Поместный собор Русской Церкви 1917–1918 годов под председательством патриарха Тихона принял решение восстановить празднование Собора всех русских святых. Одним из главных инициаторов стал академик Борис Тураев.

По словам священников, святость возможна для людей любой эпохи, происхождения и профессии. В этот день церковь вспоминает князей, святителей, монахов, мучеников и праведников. Всех этих подвижников объединяет верность Христу. Праздник подчеркивает духовное единство Русской Церкви и ее многовековую традицию святости.

Запреты

В этот день наши предки считали, что печаль и уныние могут привлечь неудачи и лишить человека поддержки небесных покровителей на весь следующий год. Люди старались сохранять хорошее настроение, радоваться жизни и проводить день в кругу близких, чтобы привлечь благополучие и счастье.

Также было нельзя скандалить и ругаться. Согласно поверьям, ссоры и злые слова нарушают мир и согласие в доме. Обиды могут затянуться надолго. Люди старались избегать конфликтов, проявлять терпение и доброжелательность, чтобы сохранить благополучие и гармонию в семье.

На Руси считали, что нельзя одеваться в черное. Этот цвет ассоциировался с грустью и скорбью. В праздничный день старались выбирать более светлую одежду. Считалось, что так можно подчеркнуть уважение к торжеству и настроиться на добрые мысли.

Что можно делать в День Всех Святых

Священнослужители рекомендуют верующим посетить храм и помолиться. Нужно прийти на праздничное богослужение. Человек должен помолиться перед иконой и попросить защиты у русских святых. Также священники советуют подать милостыню. По их словам, помощь нуждающимся привлекает в дом благополучие, мир и добрые перемены.

Также стоит начать избавляться от вредных привычек. Этот день подходит для перемен к лучшему и работы над собой. По мнению священников, отказ от вредных привычек помогает привлечь в жизнь больше гармонии и благополучия.