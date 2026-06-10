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Петербуржцам назвали три способа обезопасить себя от клещей

Никита Козлов
Фото: Мойка78

Клещи активизируются с наступлением тепла. Эксперты советуют защищаться от переносчиков энцефалита и боррелиоза с помощью правильной одежды и репеллентов, страховки или прививки.

Три способа защиты

Обезопасить себя от клещей можно тремя способами. Об этом сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков. По словам эксперта, первый способ предполагает использование правильной одежды и репеллентов. Другой способ заключается в оформлении страховки, а третий связан с вакцинацией.

Петербуржцам назвали три способа обезопасить себя от клещей
Фото: Мойка78

По данным специалиста, лучшую защиту обеспечивает противоклещевой костюм. Страховка и прививка не предотвратят сам укус, но повлияют на последствия. Врач подчеркнул, вакцина защищает здоровье и жизнь человека. Страховка защищает только его кошелек.

Поздняков рассказал, что у привитого человека есть два варианта развития событий после укуса энцефалитного клеща. Он либо не заболеет, либо перенесет инфекцию в легкой форме. Вакцина воздействует на иммунитет и создает долговременную защиту.

При ускоренной стандартной схеме пациент получает второй укол через две недели после первого. Полноценный иммунитет формируется примерно через две недели после второй прививки. Третью дозу вводят примерно через год. Ревакцинацию проводят каждые три года, добавил врач.

Медик советует прививаться осенью или зимой. По его словам, лучше сделать это за два или три месяца до пика активности клещей. Обычно этот пик приходится на май и июнь.

Что делать после укуса

Врач в беседе с «Фонтанкой» рассказал о едином алгоритме действий после укуса клеща. По его словам, если человек удалил клеща ниткой или выкручивателем, рану нужно обработать спиртом, йодом или хлоргексидином. При возможности пострадавшему следует сразу поехать в травмпункт, а клеща отвезти в лабораторию на анализ.

Петербуржцам назвали три способа обезопасить себя от клещей
Фото: Мойка78

При самостоятельном удалении клеща эксперт советует захватывать его у самой головки и аккуратно вытягивать. Поздняков подчеркнул, что клеща лучше сохранить живым в плотно закрытом контейнере с влажной ваткой. Идеально сдать его в лабораторию в течение суток, допустимо в течение трех дней при хранении в холодильнике.

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