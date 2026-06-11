Почти 45 тысяч кустов борщевика планируют выкосить в Петербурге за лето

За лето на территории Санкт-Петербурга планируют уничтожить почти 45 тысяч кустов борщевика Сосновского. Обработка затронет порядка 70 гектаров и 420 локаций по всей Северной столице.

В Петербурге за лето планируют уничтожить почти 45 тысяч кустов борщевика Сосновского. По данным Комитета по благоустройству, в городе насчитывается порядка 70 гектаров зараженных территорий и 420 локаций. Очередной очаг ликвидировали на Брандмейстерском бульваре.

Начальник производственного участка садово-паркового предприятия «Невское» Лидия Попова рассказала, что специалисты в плановом порядке проводят скашивание, выкашивание и выкапывание растения вручную.

Представители Комитета по благоустройству Петербурга сообщили о контроле за всеми местами произрастания борщевика. Специального графика борьбы с сорняком не существует. Сотрудники проводят работы сразу после появления новых ростков, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Система «Городовой» помогает выявлять очаги опасного растения. Одна из жительниц города поддержала борьбу с борщевиком. По ее мнению, снижение количества сорняка приносит пользу детям и собакам.

Ранее стало известно, что для борьбы с борщевиком планируют использовать беспилотники. Санкт-Петербургский аграрный университет закупит оборудование для распыления пестицидов с дронов на участках активного разрастания сорняка.