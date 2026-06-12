Якубович потерял сознание после угощений на съемках «Поле чудес»

Телеведущий Леонид Якубович заявил, что его отравила участница шоу «Поле чудес» во время съемок программы. Он попал в больницу с сильным отравлением, потерял сознание и трое суток лежал в больнице.

В беседе с «Телепрограммой» Якубович рассказал о вреде угощений на съемках. На программу приехала женщина из деревни. Она привезла много гостинцев, выложила на барабан копченые колбасы и домашние продукты. Гостья открыла толстую тетрадь, чтобы передать приветы односельчанам. Ведущий понял, что остановить ее невозможно. Он решил делать вид, что очень голоден.

Пока участница читала приветы, Якубович пробовал ее угощения. Однако он ощутил странный кисловатый привкус. Женщина ехала трое суток в поезде в июле. После игры первой тройки ведущий потерял сознание и упал.

Врачи сделали Якубовичу укол, но лекарство не помогло. Медики нашли французское средство. После этого ведущий смог довести съемки до конца. Затем он трое суток пролежал в больнице с тяжелым отравлением.

Напомним, что Леонид Якубович является советским и российским телеведущим, актером, сценаристом и прозаиком. Широкую известность ему принесло капитал-шоу «Поле чудес», где он остается бессменным ведущим. Помимо работы на телевидении, Якубович снимается в кино, играет в театре и пишет книги. В его фильмографии десятки фильмов и сериалов. Среди них «Убить дракона», «Московские каникулы» и «Русские амазонки».