Эксперты назвали ограничения на бензин в Петербурге «цветочками»

Экономисты оценили возможность топливного дефицита в Санкт-Петербурге после введения ограничений на продажу бензина на некоторых АЗС города. Эксперты назвали текущие меры «цветочками» и не исключили ухудшения ситуации к концу лета.

Вице-президент ВШЭ в Петербурге Александр Ходачек пояснил, что речь идет об общесетевых заправках, а не о локальных сетях. Ограничения могут быть связаны с задержками в отпуске бензина у основных дилеров или нефтеперерабатывающих комбинатов. Компании вряд ли смогут самостоятельно повышать цены без согласования с ФАС.

Доцент кафедры экономики СЗИУ РАНХиГС Артем Голубев добавил, что на ситуации сказался фактор начала автомобильного сезона. Компании отпускали топливо небольшими объемами. Речь идет о 20–30 литрах на одну машину. Таким способом они старались избежать проблем, похожих на ситуацию в южных регионах.

Голубев назвал эти меры «только цветочками». По его словам, летом нефтеперерабатывающие заводы традиционно уходят на профилактику. К концу лета проблема может стать повсеместной во многих регионах страны, «Форпост».

Голубев предположил, что НПЗ «Киришинефтеоргсинтез» может поставлять часть топлива на юг России. Идет перераспределение ресурсов, чтобы не усугубить коллапс в Крыму и некоторых районах Краснодарского края и Ростовской области. Ходачек отметил, что в Крыму доставка ресурсов осложнена перекрытиями Крымского моста, но в Петербурге такая ситуация исключена.