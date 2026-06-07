СК проводит последнюю операцию в тайге по поиску семьи Усольцевых

Следственный комитет России организовал пятидневную поисковую операцию в тайге Кутурчинского Белогорья с участием 80 специалистов. На фоне поисков зафиксирована активность мобильного телефона пропавшего бизнесмена Сергея Усольцева.

Утром 4 июня 2026 года Следственный комитет приступил к операции, которая может стать финальной в деле об исчезновении Усольцева. Среди 80 специалистов оказались спасатели, криминалисты, кинологи и оперативники с беспилотниками. Прочесывание местности продлится до 9 июня. Если за это время ничего не найдут, операцию могут навсегда свернуть.

Одновременно с поисками телефон Сергея Усольцева продолжает демонстрировать активность. Аппарат остался в кармане владельца в день исчезновения 28 сентября 2025 года, но до сих пор работает. Телефон выходит в сеть и принимает СМС. При попытке дозвониться абонент отвечает молчанием.

По данным следствия, поиски семьи Усольцевых стали самыми масштабными в Красноярском крае. В них участвовали свыше полутора тысяч человек, но результата не дали ни дроны, ни кинологи, ни добровольцы. Теперь ставку сделали на точечную профессиональную работу.

За две недели до пропажи Усольцев должен был отчитаться по госгрантам для завода «Поливест-Железногорск». Еще через месяц наступал срок возврата долга предприятием. Семья исчезла ровно за две недели до первого дедлайна. Завод за два года не заработал ни рубля, а оборудование вывели на третьих лиц. Если Усольцев инсценировал исчезновение, активный телефон становится главной уликой.

Экс-следователь Максим Девятьяров назвал версию о добровольном уходе наименее реалистичной. В машине остались личные вещи и крупная сумма наличных. Пятилетний ребенок делает длительное передвижение по дикой местности почти невозможным. Девятьяров считает вероятными версии похищения, преступления или несчастного случая.