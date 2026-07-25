Принц Гарри не получит охрану в Британии из-за девяти экс-премьеров

Принц Гарри не сможет получить полицейскую охрану в Британии из-за приоритетной защиты бывших премьер-министров. Решение по его запросу отложено на неопределенный срок.

Британские власти не могут рассмотреть запрос принца Гарри о безопасности из-за загруженности охраной бывших премьер-министров. Решение по запросу герцога Сассекского отложено на неопределенный срок, сообщает The Mirror.

Герцог лишился автоматической защиты после отказа от королевских обязанностей и переезда в Калифорнию. Теперь он обязан уведомлять о каждом визите в страну за месяц. После этого специалисты оценку рисков и принимают решение об охране.

Пересмотр вопроса о предоставлении автоматической защиты должен был состояться в марте, но до сих пор не проведен. Задержка связана с трудностями в обеспечении безопасности высокопоставленных политиков. Для решения проблемы власти приостановили работу Совета по управлению рисками на четыре месяца.

Эксперты сообщают, что охрана в стране годами недофинансируется, а сотрудников службы личной охраны переводят на другие должности. Принц Гарри уже проиграл суд против Министерства внутренних дел по этому вопросу. При каждом возвращении в Великобританию ему отказывали в полной защите.