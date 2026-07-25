Авито Работа: Марина Федункив помогла предпринимателям из двух регионов

Авито Работа подвела итоги проекта «Звезда вам в помощь», в рамках которого актриса Марина Федункив на один рабочий день приехала к двум победителям – студии маникюра CHOOSE ME из Красногорска и кулинарии «Гастрономика» из Тимашевска Краснодарского края, – чтобы лично включиться в их повседневную работу и помочь справиться с нагрузкой в пиковые часы.

Как сообщили в пресс-службе Авито, кампания была направлена на поддержку локальных компаний и привлечение внимания к трудностям малого бизнеса, а предприниматели со всей России могли разместить вакансии на платформе и рассказать о своем деле. В студии CHOOSE ME хозяйка совмещала обязанности администратора, мастера и директора, а в кулинарии «Гастрономика» один сотрудник работал продавцом, менеджером и официантом одновременно – эти истории легли в основу видеороликов, показывающих, как нехватка персонала заставляет предпринимателей брать на себя множество ролей.

Владелица CHOOSE ME Ирина Бокова отметила, что в небольшом бизнесе часто приходится выполнять все функции сразу, и важно понимать, что есть инструменты для снижения нагрузки. Собственник «Гастрономики» Анатолий Шаленый подчеркнул, что такие проекты напоминают предпринимателям: они не одни в своих задачах, а кадровые вопросы можно решать быстро и доступно.

Актриса Марина Федункив рассказала, что ей было важно не просто стать лицом кампании, а приехать к победителям, чтобы увидеть их задачи и помочь, ведь простота поиска сотрудников на Авито Работе действительно позволяет бизнесу снять часть нагрузки и вернуть время для развития. CMO Авито Работы Елена Котусова добавила, что малый бизнес часто работает в режиме многозадачности, и вместе с Федункив они решили показать реальные истории предпринимателей.

Конкурс стал дополнительным инструментом поддержки локального предпринимательства, позволив участникам заявить о своем бизнесе широкой аудитории и привлечь внимание к кадровому дефициту в малом бизнесе.