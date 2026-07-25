Пенсионеров ждут пять важных изменений с августа 2026

Августовские изменения коснутся страховых и накопительных пенсий, а также больничных для самозанятых. Работающим пенсионерам пересчитают выплаты с учетом коэффициентов за 2025 год, а максимальная прибавка составит 470 рублей.

Изменения

В августе 2026 года вступают в силу изменения, касающиеся пяти аспектов пенсионного обеспечения. Социальный фонд проведет перерасчет страховых и накопительных пенсий, а также автоматически назначит новые выплаты для отдельных категорий граждан. Все корректировки пройдут в проактивном режиме без необходимости подачи заявлений.

Перерасчет страховой пенсии

Социальный фонд проведет ежегодный беззаявительный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров с 1 августа. Размер прибавки зависит от количества пенсионных коэффициентов, заработанных в 2025 году. Однако закон ограничивает увеличение тремя баллами.

В 2026 году стоимость одного коэффициента составляет 156,76 рубля, поэтому максимальная прибавка составит 470,28 рубля в месяц. Деньги начнут поступать с августовской пенсией. Пенсионерам обращаться в фонд не нужно. Все данные работодатели передают в Социальный фонд в рамках обязательной отчетности.

Увеличение накопительной пенсии

С начала августа Социальный фонд проведет перерасчет накопительных пенсий. Заявление подавать не нужно. Размер прибавки зависит от места хранения накоплений. Для пенсионеров со средствами в Социальном фонде повышение составит 17,3%. Участники программы софинансирования, родители с материнским капиталом на пенсию и те, кто копил сам, получат 19,3%.

Удвоение фиксированной выплаты для 80-летних пенсионеров

Пенсионеры, которым в июле 2026 года исполнилось 80 лет, с 1 августа начнут получать двойную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В 2026 году ее базовый размер составляет 9,5 тысячи рублей. После 80 лет она увеличивается до 19.1 тысячи рублей.

Кроме того, таким пенсионерам автоматически назначат надбавку на уход в размере 1,4 тысячи рублей. Перерасчет происходит беззаявительно на основании данных органов ЗАГС, которые поступают в Социальный фонд.

Больничные для самозанятых пенсионеров

С августа 2026 года самозанятые, которые участвуют в эксперименте по добровольному страхованию на случай временной нетрудоспособности, смогут получить первые выплаты по больничным листам. Это касается и пенсионеров, продолжающих работать на себя.