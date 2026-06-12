Анастасия Волочкова поддержала фигуристку Медведеву после операции на ногах

Фигуристка Евгения Медведева опубликовала снимок из больничной палаты с перевязанными ногами и заявила, что операция была запланирована заранее. Анастасия Волочкова пожелала фигуристке держаться и сообщила, что сама вышла на сцену через три недели после пересадки тазобедренного сустава.

В социальных сетях Медведева сообщила поклонникам о перенесенной операции на ногах. Спортсменка опубликовала снимок из больничной палаты, где лежит с перевязанными ногами.

Фигуристка заверила, что с ней все хорошо. По ее словам, хирургическое вмешательство было запланировано заранее и стало важным шагом для восстановления здоровья. Впереди ее ждет длительное восстановление.

Среди комментаторов оказалась российская артистка балета и танцовщица Анастасия Волочкова, которая поделилась личным опытом. Дело в том, что три с половиной месяца назад она сделала операцию по пересадке тазобедренного сустава в Германии.

Волочкова вышла на сцену уже через три недели после вмешательства. На данный момент время она танцует на пуантах.