Владимир Путин назвал сплоченность и патриотизм главными ценностями россиян

В День России президент Владимир Путин отметил, что глубокое личное восприятие Родины и сплоченность являются основой характера российского народа. Глава государства также вручил звания Героев Труда и премии деятелям науки, искусства и правозащитникам.

Путин заявил, что сплоченность и патриотизм всегда были главными ценностями для россиян. По его словам, 12 июня страна празднует с гордостью за свершения предков, уважением к важным событиям истории и осознанием того, что все пройденные этапы составляют единое целое.

В Кремле проходит торжественная церемония награждения. Президент традиционно вручает звания Героев Труда, а также премии в области науки и технологий, литературы и искусства. Кроме того, награды получают деятели гуманитарной, благотворительной и правозащитной сфер, пишет «Петербургский дневник».

Владимир Путин подчеркнул, что искреннее чувство ответственности за судьбу Отечества близко каждому человеку. Для участников специальной военной операции это чувство служит надежной духовной опорой. По словам главы государства, какой же опорой становится поддержка героев всем народом.

Напомним, что в День России на территории Санкт-Петербурга пройдут праздничные мероприятия. Жители и гости Северной столицы увидят артиллерийский салют. Фейерверк запустят в 23:00 у стен Петропавловской крепости.