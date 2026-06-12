Принцесса Таиланда умерла в больнице после долгой болезни

В Бангкоке скончалась принцесса Таиланда Баджракитиябха Нарендирадебьявати. Монархиня долгое время страдала от сердечного заболевания и осложнений, вызванных воспалением кишечника.

Вечером 11 июня на 47-м году жизни скончалась принцесса Баджракитиябха Нарендирадебьявати Кром Луанг Раджасаринисирибаджра Махаваджрараджадхита. Как сообщили в пресс-службе Управления Королевского двора, принцесса находилась под медицинским наблюдением после потери сознания из-за сердечного заболевания. С 15 декабря 2022 года она проходила лечение в Мемориальной больнице короля Чулалонгкорна, принадлежащей Красному Кресту.

С 21 мая 2026 года состояние принцессы ухудшилось из-за инфекции в брюшной полости, вызванной воспалением толстой кишки. Она также страдала от низкого кровяного давления, нерегулярного сердцебиения и нарушений свертываемости крови.

Король поручил Бюро Королевского двора организовать похоронные обряды и оказать высшие почести. Тело принцессы будет помещено в Тронный зал Пиман Раттая в Большом дворце.

Напомним, что принцесса Баджракитиябха была старшей дочерью нынешнего короля Таиланда Маха Вачиралонгкорна. Ее имя тесно связано с проектом Kamlangjai. Эта программа оказывает поддержку женщинам в тюрьмах, беременным заключенным и их детям. Кроме того, принцесса активно продвигала международные стандарты обращения с осужденными женщинами.