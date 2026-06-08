УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 600 тысяч за нарушение закона о рекламе

Санкт-Петербургское УФАС оштрафовало «Альфа-Банк» на 600 тысяч рублей за распространение ненадлежащей рекламы. Нарушение заключалось в направлении рекламных сообщений без согласия абонентов

Антимонопольная служба получила жалобу от гражданина. Заявителю приходили рекламные сообщения от «Альфа-Банка». В ходе разбирательства специалисты выяснили, что кредитная организация направляла такую рекламу без согласия абонентов. Действия банка признали нарушением закона о рекламе.

В пресс-службе УФАС по Санкт-Петербургу сообщили, что реклама считается отправленной без добровольного согласия абонента, если распространитель не докажет иное. По закону именно эта сторона обязана подтверждать наличие разрешения клиента. Однако «Альфа-Банк» не предоставил таких подтверждений.

На основании результатов проверки антимонопольщики признали рекламу ненадлежащей. Банку назначили штраф в размере 600 тысяч рублей.