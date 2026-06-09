Денег в жилой недвижимости становится все меньше, и девелоперы вынуждены осваивать новые ниши. Это уже не просто робкая тенденция, а полноценный тренд, который меняет лицо офисного рынка Санкт-Петербурга. Старые игроки, привыкшие строить функциональные коробки, постепенно сдают позиции под натиском пришельцев из «человейников», которые несут с собой совершенно иную философию.

Руководитель департамента коммерческой недвижимости ELEMENT Игорь Матейкович в интервью «ДП» объяснил, что рынок офисов переживает трансформацию. Качественных предложений катастрофически не хватает: вакансия в сегменте офисов высокого класса на Петроградской стороне составляет около 2 процентов. Итоговый результат года, по его словам, будут определять качество продукта, его соответствие современным запросам и готовность инвесторов к долгому горизонту планирования.

Главное изменение связано с приходом жилищных девелоперов. Они мыслят не квадратными метрами, а средой обитания. Раньше офис проектировался как функциональная коробка для рабочих мест. Теперь же, благодаря выходцам из жилого сегмента, офис становится частью образа жизни и корпоративной культуры. Игроки из жилой недвижимости лучше чувствуют сценарий пользователя: как человек заходит в здание, где пьет кофе, как попадает из паркинга в основное здание, чтобы не промочить ноги в петербургскую погоду.

Эксперт отметил, что девелоперы из жилой недвижимости вытесняют старых игроков именно потому, что предлагают не просто коммерческие площади, а управляемые ликвидные активы с экосистемой. Современный офис, по его словам, становится инструментом HR-стратегии, помогая возвращать сотрудников с удаленки и привлекать новые команды.

Из интервью можно сделать вывод: традиционные офисные девелоперы, не умеющие создавать «сценарии комфорта», проигрывают. Денег на рынке мало, поэтому и старые, и новые игроки вынуждены идти в другие ниши. Но жилые девелоперы делают это успешнее, потому что продают не стены, а образ жизни. Старая школа остается не у дел.